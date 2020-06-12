شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين بالقلعة البيضاء قبل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقف اللاعبين المصابين قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية التي أعلنت الدولة عن اقترابها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أضاف محمد أسامة خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الفريق لا يعاني من اية إصابات عدا النجم محمود عبد العزيز لاعب خط الوسط الذي يعاني من اصابة الرباط الصلبي.

وقال أسامة ان محمود عبد العزيز يقوم ببرنامجه العلاجي وفقاً للخطة التي وضعت له حتى يعود مجدداً الى المشاركة في المباريات.

استقر مسئولو الزمالك، على عدم تسويق محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وجاء استبعاد زيزو، نظرا لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم علي مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.

يشار إلى أن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، يحرص على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.