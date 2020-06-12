شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الخطيب قالى مين اللى هيعتزل أنت ولا أنا بسبب الشنب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق كواليس حوار دار بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر لحظة اعتزال "بيبو" أواخر الثمانينات. أضاف صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2 " :" اطلاق الشارب في الثمانينات كان شيء مقدس والخطيب لما شافنى قالى هو مين اللى هيعتزل أنت ولا أنا بسبب الشنب". تابع نجم الأهلى الأسبق:" قررت حلاقة الشنب للاعبي منتخب مصر قبل كأس العالم". Advertisements واختتم :" قصرت في الاهتمام بنفس بدنيا بسبب اللعب مع اكثر من فريق ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: الخطيب قالى مين اللى هيعتزل أنت ولا أنا بسبب الشنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.