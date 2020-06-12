شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يحدد شروط عودة الدوري.. ويؤكد: صعب ضغط المباريات في فترة قصيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك شروطاً للموافقة على مشاركة الفريق في المباريات الجماعية التي سيخوضها سواء عاد الدوري المصري الممتاز أو أبطال أفريقيا.

وقال محمد أسامة إنه تحدث مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون خلال اجتماع أن عودة اللاعبين للمباريات والتدريبات الجماعية سيتحدد وفقاً للقياسات البدنية التي سيخضع لها الجميع من نجوم الفريق في بداية العودة لتحديد التوقيت اللازم لإعدادهم بالشكل اللائق.

تابع أنه أبلغ المدرب بحاجته للقياسات حتى يستطيع وضع الزمن الكافي لاعادة اللاعبين بالشكل اللائق للمشاركة في المباريات.

في سياق متصل، قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه متبنى قضية نادى القرن حتى النهاية مؤكدا أنه متمسك بالملف حتى الرمق الأخير.

Advertisements

أضاف مرتضي في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى طارق يحيى :" انا نادي القرن الحقيقي انت مزعل نفسك ليه واحد جاب شهادة مضروبة ومتشغلوش بالكم بسيد عبدالحفيظ".

تابع مرتضى :" أنا سعيد بالاهلاويه المحترمين والزملكاوية لاني جرجرت قناة الاهلي علشان يظهروا ع حقيقتهم" .

يسعي مسؤولي نادى الزمالك لتجهيز ملف كامل خاص بملف “نادي القرن” وذلك من أجل تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية لإثبات حق النادي.

وكان مجلس إدارة نادى قد شكل لجنة بعضوية كل من ، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور أعضاء مجلس إدارة الفريق.