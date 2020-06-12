شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف اسباب رفضه لتطبيق دورى المجموعتين فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أسباب عدم موافقة اللجنة على تطبيق دورى المجموعتين فى الموسم المقبل بعدما تلقت اللجنة الخماسية اتصالات واقتراحات من جانب أندية القسم الثانى تطالب بصعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز الجديد على أن يقام بمشاركة 24 فريقا على مجموعتين.

وأكد مسئولو الجبلاية للأندية أن إقامة الدورى الجديد من 24 فريقا، تعنى هبوط 9 فرق نهاية الموسم المقبل حتى يعود الدورى بعد القادم بمشاركة 18 فريقا، حيث سيهبط عدد 6 فرق التى صعدت من الممتاز "ب" بجانب الفرق الثلاثة التى تهبط بشكل طبيعى كل موسم ، وبالتالى يهبط 9 فرق من الـ24 فريقا.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن دورى المجموعتين ضعيف فنيا ولن يكون فى مصلحة المنتخبين الأول والأولمبى اللذين سيخوضا بطولتين غاية فى الأهمية الموسم المقبل هما بطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون ، وأولمبياد طوكيو 2021.

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، سلسلة من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث على دفعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، مع إمكانية عودة المنافسات والمسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.

ويتطرق مسئولو الجبلاية فى اجتماعاتهم للتصور الخاص بعودة النشاط الرياضى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة الخماسية على الأندية العقبات التى تواجه استئناف الدورى الحالى، وعلى رأسها ضيق الوقت بجانب التكلفة المالية الكبيرة التى تتعلق بالإجراءات الطبية وتكلفة الفنادق وإيجارات الملاعب والتنقلات وغيرها، كما ستستمع اللجنة لمقترحات الأندية بشأن عودة النشاط.

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وأكدت مصادر لليوم السابع أن اللجنة الخماسية ستعرض على الأندية استئناف النشاط بمباريات كأس مصر فى منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم بدء الدورى الجديد فى سبتمبر المقبل بشكل طبيعى، لاسيما أن الدورى الجديد سيشهد العديد من التوقفات بسبب بطولة أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم العسكرية وأولمبياد طوكيو 2021.

من جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم إجتماع يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا.

تابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الاجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثانى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولى يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء والثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى اللائحة.