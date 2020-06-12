شكرا لقرائتكم كاف يتغنى بآخر أهداف الخطيب: كان دربا من الخيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي للكاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة أكد خلالها أن الهدف الأخير في مسيرة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى كان درباً من الخيال.

وأظهر حساب "كاف" فيديو للهدف الذي كان في مرمى كوتوكو الغاني بقميص الأهلي في لقاء الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 16 أكتوبر الأول 1987 وفاز به الفريق الأحمر بثنائية دون رد.

ونقل حساب الكاف تصريحاً للخطيب قال خلاله: "كنت سعيدًا جدًا لتسجيلي هذا الهدف للدرجة التي لم أرد بعدها تسجيل هدفٍ آخر وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في تلك النسخة.