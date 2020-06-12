شكرا لقرائتكم أشيمبونج يسعى للعودة إلى الدوري المصري من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية غانية أن بنيامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق يسعى للعودة إلى الدوري المصري من جديد.

وكان الزمالك قد فسخ تعاقده مع أشيمبونج بعد تهربه من الحضور إلى النادي في أكثر من مرة ومطالبته بالرحيل عن الفريق وكان أشيمبونج قد انتقل إلى الزمالك في صيف 2017 قادمًا من نادي الداخلية لمدة 4 سنوات.

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وأشار موقع "غانا ويب" إلى أن أشيمبونج يسعى للعودة من جديد لـ الدوري المصري، وأن وكيله لم يتمكن من حسم انتقاله إلى ناد بعينه على الرغم من العروض المقدمة له.

يذكر أن أشيمبونج لجأ إلى المحكمة الرياضية وطالب بمبلغ تعويض بقيمة مليون و200 ألف دولار من الزمالك بعد أن أنهى مسؤولو الآخير عقده.