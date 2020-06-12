شكرا لقرائتكم التعاون يمدد تعاقده مع السهلاوي لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التعاون المنتمي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة، تجديد عقد‭ ‬مهاجمه محمد السهلاوي ليبقى مع الفريق حتى 2022.

‬وقال التعاون في بيان على تويتر: أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات تجديد عقد اللاعب محمد السهلاوي لمدة موسمين قادمين، يتمنى رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الرياضة رفع الحظر عن الأنشطة الرياضية في البلاد اعتبارا من 21 يونيو بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تقرر استئناف المسابقات بدون جماهير اعتبارا من الرابع من أغسطس.

وانضم السهلاوي (33 عاما) إلى التعاون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ستة أشهر في صفقة انتقال مجاني بعد الوصول إلى تسوية مع فريقه السابق الشباب، وبدأ السهلاوي مسيرته مع القادسية قبل أن ينتقل إلى النصر.