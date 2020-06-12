شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكاف يستعيد ذاكرة آخر هدف للخطيب فى أفريقيا منذ 33 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ذاكرة آخر هدف سجله الأسطورة محمود الخطيب فى المباريات الأفريقية منذ أن كان لاعبًا فى صفوف المارد الأحمر، قبل أن يتدرج فى الوظائف الإدارية بعد ذلك ويصبح رئيسًا لمجلس الإدارة الحالى خلفًا لمحمود طاهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الكاف" عبر "تويتر" مقطع فيديو من الهدف الأخير الذى سجله "بيبو" فى شباك فريق كتوكو الغانى عام 1987 أى أن الهدف مر عليه 33 عامًا، حيث كان اللقاء فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والخطيب كان عائدًا من الإصابة، وبعد مرور 37 دقيقة، قام ربيع ياسين برفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء الفريق الغانى، يخرجها مدافع كوتوكو أحمد روبسون، وتقع الكرة أمام "بيبو" الذى سجلها بيسراه قبل أن تلمس الأرض، لتسكن الشباك، ويفوز الأهلي، ويواصل طريقه للنهائي ويحسم اللقب على حساب الهلال السوداني.

وعلق الكاف على هدف بيبو قائلاً: "كان الهدف الأخير لبيبو قبل أن يخرج من عالم كرة القدم"، ونقل الكاف تعليق الخطيب على هذا الهدف حيث قال: "كنت سعيدًا جدًا بعد تسجيل هذا الهدف، لدرجة أنني لم أرغب في تسجيل المزيد".

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فى سياق آخر، يبحث الخطيب مع مجلس إدارة النادى خلال الساعات المقبلة مُمثل القلعة الحمراء فى اجتماع اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل لمناقشة عدة أمور، فى مقدمتها تحديد مصير الدورى وكذلك لائحة الاتحاد وغيرها من الملفات التى تشغل اهتمام العديد من أندية الدوري.

ويتشاور الخطيب مع المجلس الأحمر حول العضو الذى سيتم تكليفه بتمثيل الأهلى فى هذا الاجتماع المهم والذى سيعقده اتحاد الكرة مع أندية الدورى على عدة أيام لمناقشة مصير الدورى الذى تم تجميده منذ عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، ومن المقرر أن يُعلن الأهلى عن مُمثل النادى فى هذا الاجتماع خلال اليومين المقبلين.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاً مع 6 أندية دورى ممتاز الثلاثاء المقبل 16 يونيو، فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة، لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.