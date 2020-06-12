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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يُجهز بنودا تحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده، وفايلر يحدد خطة تدريب الأهلى حال استئناف النشاط الرياضي.
الزمالك يُجهز بنودا تحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده
يجهز مسئولو الزمالك بعض البنود التحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده الحالى، وذلك بإضافة بنود المكافآت المالية داخل العقد من أجل الحفاظ على استمراره مع الفريق الأبيض، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من تونس، ويشارك اللاعب حاليا فى معسكر منتخب بلاده وسيعود إلى الزمالك فور وجود قرار باستئناف التدريبات الجماعية.
اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر
تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، سلسلة من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث على دفعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، مع إمكانية عودة المنافسات والمسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.
الإسماعيلى يفرض عقوبة مالية على دونجا ومدبولى بسبب محمد حماقى
استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على فرض عقوبة مالية على محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لاعبى الفريق بعد مشاركتهما فى مباراة كرة قدم خماسية مع بعض نجوم الكرة وفى حضور المطرب محمد حماقى، ويأتى هذا القرار بعد حالة الجدل التى صاحبت صور المباراة على السويشال ميديا والهجوم الذى لاقته إدارة الدراويش الرافضة لعودة مسابقة الدورى خوفاً من وقوع إصابات بفيروس كورونا، وفى نفس الوقت يشارك لاعبوها فى مباراة خماسية، لاسيما أن الثنائى لم يحصل على إذن من إدارة الإسماعيلى للمشاركة فى المباراة، بالإضافة للتخوف من تعرضهما للإصابة خلال المباراة تعوق فرص ظهورهما مع الفريق حال الإعلان عن عودة الدورى بشكل رسمي.
فايلر يحدد خطة تدريب الأهلى حال استئناف النشاط الرياضي
وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، برنامجا تدريبيا للفريق حال عودة التدريبات والنشاط الرياضي خلال تواجده في سويسرا بعدما سافر إليها مؤخرًا لزيارة أسرته، فقد أتفق المدرب السويسري مع إدارة النادي وجهازه المعاون على برنامج تدريب بدني لمدة أسبوع تقريباً يخوضه اللاعبين وشرح فايلر لمعاونيه هذا البرنامج الذي سيكون أول تجمع للاعبين بعد فترة طويلة من التدريبات المنزلية بسبب "فيروس" كورونا ، ومن المقرر أن يتابع المدرب السويسري تنفيذ هذا البرنامج التدريبي خلال تواجده في سويسرا عبر تطبيق "الواتس آب" بالتنسيق مع جهازه المعاون.
كشف بدوى خليفة، عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة، عن سلبية العينة الخاصة به من الإصابة بكورونا، وزوال الأعراض والشكاوى التى كان يعانى منها، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
رابطة محترفى الاسكواش تمد تعليق أنشطتها حتى يوليو بسبب كورونا
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" مد تعليق أنشطتها الرياضية حتى شهر يوليو المقبل، وذلك حرصاً على سلامة اللاعبين فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم تأجيل العديد من البطولات، وعلى رأسها بطولتا مانشستر المفتوحة وبطولة بريطانيا والتى تعد أحد أقدم البطولات فى اللعبة، وكانت بطولات الاسكواش قد توقفت فى مارس الماضي، بعد خوض نهائى بطولة كنارى كلاسيك والتى توج بها محمد الشوربجى بسبب انتشار الوباء العالمي.
طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي تأجيل ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي حاليًا لحين مُتابعة بعض اللاعبين الأجانب الذين يُفضّلهم المدرب السويسري، ورغم أن موليكا يُعد أحد أهم اللاعبين الحالين في قارة أفريقيا وأنه مطمع عدة أندية أفريقية بل وأوروبية ورغم أن كثيرين من جمهور الأهلي يرغبون في إتمام التعاقد معه في أسرع وقت إلا أن رينيه فايلر كان رأي مُخالف حيث طلب من إدارة النادي عدم التعاقد مع موليكا حاليًا، ويرى فايلر أن هناك لاعبين آخرين أفضل من موليكا يفاضل بينهم المدرب السويسري حاليًا وسيطلب الأخير من إدارة النادي التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين -وهم ثلاثة- وفي حالة فشل ضم أحدهم ستتجه بوصلة التعاقدات نحو المهاجم الكونغولي الذى تلقي عدة عروض من أندية عربية بشمال أفريقيا وأخرى خليجية وأوروبية، ومن المقرر أن يحسم مسئولو القلعة الحمراء مصير هذه الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.
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