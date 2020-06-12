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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يُجهز بنودا تحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده، وفايلر يحدد خطة تدريب الأهلى حال استئناف النشاط الرياضي.

الزمالك يُجهز بنودا تحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده

يجهز مسئولو الزمالك بعض البنود التحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده الحالى، وذلك بإضافة بنود المكافآت المالية داخل العقد من أجل الحفاظ على استمراره مع الفريق الأبيض، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من تونس، ويشارك اللاعب حاليا فى معسكر منتخب بلاده وسيعود إلى الزمالك فور وجود قرار باستئناف التدريبات الجماعية.

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، سلسلة من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث على دفعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، مع إمكانية عودة المنافسات والمسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.

الإسماعيلى يفرض عقوبة مالية على دونجا ومدبولى بسبب محمد حماقى