شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للمصارعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الدولى للمصارعة على إسناد تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار التي تقام 2022، إلى مصر، وتم إعلان ذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولى للعبة.

جاءت موافقة الاتحاد الدولى بعد أن طلب الاتحاد المصري تنظيم البطولة، والتي تقام بعد عامين، ولم يكن قد تم الإعلان عن مكان إقامتها خلال الأشهر الماضية نظرا لتوقف النشاط، وانشغال دول العالم بفيروس كورونا.

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وكان اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار قرر تشكيل شركة مساهمة مع طرح أسهم للمساعدة فى إيجاد طرق شرعية لتمويل احتياجات الاتحاد .

وقال عصام نوار، رئيس الاتحاد، إنه من المقرر إنشاء صندوق للمدربين من الأسهم التى يتم طرحها والتى يسمح فيها للمدربين واللاعبين وكل أفراد وسط المصارعة بشراء أسهم من الشركة على أن يكون الاتحاد مشارك بنصيب فى تلك الشركة.

ويتابع الاتحاد لاعبى المنتخب من خلال إرسال المدربين إلى منزل اللاعبين، كل حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه، حيث توجه محمد زقلط إلى منزل محمد إبراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى أيضا، كما توجه الدكتور أشرف حافظ إلى المنصورة لمتابعة عبد اللطيف منيع، أما محمد طلبة فيتولى تدريب سمر حمزة.