شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: اختبار كورونا على جميع الحكام قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه سيتم إجراء كشف طبي شامل على جميع الحكام الذى سيتم اختيارهم لإدارة مباريات الدوري الفترة المقبلة فى حالة الموافقة على استئناف النشاط الكروي خلال الأيام المقبلة.

وتابع وجيه لـ"الخليج 365": "ننتظر القرار حول استئناف مسابقة الدوري أو كأس مصر، وبعدها سيتم تحديد أسماء الحكام التى ستدير المباريات وإقامة تحاليل شاملة لهم، ومنها اختبار فيروس كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل انطلاق التدريبات والمباريات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منح الأندية فترة إعداد لمدة 4 أسابيع، على أن يتم استئناف المسابقات مطلع أغسطس المقبل سواء باستكمال الدورى الحالى أو باقامة دورى جديد.. وقررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الاقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورى الحالى أو بإعلان الإلغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، موضحًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة ، وفقًا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقًا للاجراءات الطبية الموضوعة.