شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 أحلام كروية تبخرت فى موسم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل توقفت المتعة، توقف شغف كرة القدم فى جميع أنحاء العالم مع تجميد النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، إضافة إلى إلغاء وتأجيل بعض البطولات التى كان ينتظرها العالم، كأولمبياد طوكيو فى اليابان، وبطولة يورو 2020 بالقارة العجوز، وكوبا أمريكا أكبر وأعرق البطولات في أمريكا الجنوبية.

ولا شك أن العالم يئن من حجم الخسائر التي تكبدتها كرة القدم والرياضة بشكل عام، وبالتأكيد ستخسر الدول العديد من الملايين في قطاع الرياضية نظرا لتوقف نشاطات الكرة واللعبات الأخرى مما أحدث شلل رياضي، لكن بكل تأكيد هناك دول ودوريات خسرت من هذا التوقف أضعاف ما خسرت دول ودوريات أخرى.

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كان الحارس الدولى المخضرم عصام الحضرى على موعد مع رقم قياسي جديد حيث رفض الإعلان عن اعتزاله اللعب المحلي رغم إعلانه الاعتزال دوليا ولكن جاءت كورونا لتطيح بأحلام صاحب الـ46 عاما فى المزيد من المشاركات المحلية، ولكن جاءت جائحة كورونا لتقضى على آماله.

وسجل عبد الله السعيد نجم بيراميدز هدفين في مواجهة بيراميدز ومصر المقاصة في الجولة الـ 14 من الدوري، نجح السعيد في أن يصل للهدف رقم 102 ليتجاوز رقم مهاجم الأهلي والزمالك في القرن الماضي، جمال عبد الحميد، صاحب الـ101 هدف، واقترب من تخطي رقم الأسطورة الأهلاوية محمد أبو تريكة صاحب الـ 106 أهداف، حيث يتبقى أمام متصدر ترتيب الدوري الممتاز، أربعة أهداف فقط و 5 أهداف عن أحمد الكأس نجم الأولمبي والزمالك، و6 أهداف عن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي الحالي.