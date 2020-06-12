شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تؤجل تمديد عقود 4 لاعبين فى الزمالك بعد التجديد لـ محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم فتح ذلك الملف خلال الفترة المقبلة بعد سداد مستحقات اللاعبين مثلما وعد مجلس إدارة النادى.

وقام مسئولو الزمالك بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ووقع اللاعب على عقود مع النادي حتى موسم 2024 على أن يتم التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ثم عودة فتح ملف تعديل وتمديد عقود البعض، وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى ويوسف أوباما بخلاف التجديد لحازم إمام ظهير أيمن الفريق الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.

وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، ليستمر عقده مع النادى حتى 2024، وذلك بكشف الستار حول عقده الجديد الذى حرص مرتضى منصور على إظهاره دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب.

وجاءت خطوة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء قد قام بتجديد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت أن اللاعب لم يقم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024، ويُعد محمود علاء من الركائز الأساسية بدفاعات الزمالك لذلك حرص المجلس الأبيض على تأمين استمراره مع الفريق، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية التى ساهمت فى حصد البطولات للفريق الأبيض.