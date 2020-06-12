شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد يتفقدان إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، لمعاينة الصالة على أرض الواقع، والوقوف على نسب إنجاز المكونات الإنشائية بها.

وتعد الصالة المغطاة ببرج العرب واحدة من الصالات الرياضية المقرر لها استضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى ستقام بمصر العام المقبل، ويُجرى إنشائها بالمعايير الدولية وتستوعب نحو 5 آلاف مشجع، وتقام على مساحة 12.5 فدان.

وتوجه وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد لمواقع تنفيذ المكونات الإنشائية بالصالة المغطاة ببرج العرب، والتى تتنوع ما بين الصالة الرئيسية مغطاة بسقف معدني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، ونادى صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي، بالإضافة إلى تفقد الموقع العام للصالة، والمرور بالبوابات الرئيسية والفرعية.

وأثنى الدكتور أشرف صبحى على المستوى المتميز للصالة المغطاة ببرج العرب، ومعدل الإنجاز المحقق حتى الآن على مستوى الإنشاءات والذى وصل إلى نحو 85٪ من نسبة التنفيذ تمهيداً للافتتاح التجريبى فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمونديال كرة اليد 2021، مؤكداً أن الصالة ستمثل إضافة للمنشآت الرياضية بمحافظة الإسكندرية.

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ولفت وزير الرياضة إلى أن أعمال إنشاء الصالات المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، أوشكت جميعها على الانتهاء، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الدولى لكرة اليد لتكون مصر على أهبة الاستعداد لاستضافة مونديال اليد 2021.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن مصطفى عن تقديره للحكومة المصرية وجهود وزير الشباب والرياضة المبذولة بشأن الإنتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد على صعيد البنية الإنشائية الرياضية للصالات المغطاة والأمور الإدارية واللوجستية، متوقعاً نجاح مصر فى ملف استضافة البطولة استمراراً لسلسلة النجاحات التى تحققها فى استضافة البطولات الدولية الكبرى.

رافق وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد خلال الجولة كل من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وحسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.