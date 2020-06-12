مهارات أكبر من الإنجازات.. لاعبون بارعون ضلوا الطريق لتحقيق أهدافهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها كرة القدم كثيرا ما تمنح ألقاب دون تعب أو عناء لبعض اللاعبين وأحيانا تمنح مهارات خارقة دون توفيق أو حظ في حصد البطولات، الأمر برمته يتدخل فيه ظروف الفريق بصورة عامة أو ظروف عامة على الكرة المصرية خاصة فيما يخص الشأن القاري. ويعد حسن شحاتة أحد أهم أساطير نادي الزمالك لما كان يملكه من مهارات فنية كبيرة فى الملاعب، وجاءت البداية بعد مباراته التجريبية مع منتخب بحري ضد المنتخب القومي عرض عليه محمد حسن حلمي مدير الفريق القومي الانضمام للزمالك، وهو ما تم، ونجح شحاتة في أول مباراة له مع نادي الزمالك، أقيمت في نوفمبر 1966، في إحراز 3 أهداف ليفوز الزمالك 4-0، وعلى المستوى الفردي قدم حسن شحاته كل ما يمكن أن يُقدم فى الملاعب إلا أنه لم يحظ بالتتويج القاري مع منتخب مصر على سبيل المثال كلاعب رغم تحقيقه إنجاز أسطوري كمدرب بالفوز بأمم أفريقيا 3 مرات متتالية كمدير فنى.

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