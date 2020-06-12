شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من خالد الغندور لمصطفى شوبير بعد إصابة "زينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه الشكر لمصطفى شوبير الحارس الصاعد لمرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بعدما قام الأخير بالاطمئنان على صحة ابنته "زينة" ودعمهم فى تلك المحنة، بعد إصابتها بفيرس كورونا، داعين من الله عز وجل أن يشفيها.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً، "شكرًا لمصطفى شوبير على رسالت ودعمك وربنا يحفظك ويحفظ اسرتك".