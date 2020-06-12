شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل: قطاع الناشئين بالأهلي يضم مواهب جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب فريق 2003 بالأهلى، أن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء يمتلك العديد من المواهب واللاعبين الصاعدين أصحاب المهارات الخاصة والقدرات الفنية العالية التى تؤهلهم للدفاع عن ألوان الفريق الأول بالنادى خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن تجربته الحالية فى القطاع جعلته يتابع ويشاهد الكثير من المواهب المُبشّرة.

وأضاف عبد الفضيل، فى تصريحات خاصة، أن فريق 2003 بالأهلى يضم عناصر جيدة، وفى مقدمتها ميدو نبيل هداف الفريق بـ11 هدفا، رغم أن الفريق كان يتبقى له 9 مباريات فى دورى الناشئين تقريباً، أى أن هذا اللاعب الصاعد كان بإمكانه التفوق مُجدداً وتسجيل أهداف أخرى، موضحاً أن ميدو نبيل يلعب فى مركز صانع الألعاب ويُعد أحد أفضل المواهب الصاعدة فى قطاع الناشئين بالأهلي.

وكان شريف عبد الفضيل قد أشاد بحزمة القرارات التى اتخذها مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه الأخير وجاء أبرز مافيها إلغاء الرئاسة الشرفية للمستشار تركى آل الشيخ، وإلغاء العروض الاستثنائية التى قدمت لحسام عاشور قائد الفريق، ورفع دعوى ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن الحقيقى، وقال عبد الفضيل فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "قذيفة جديدة من قذائف الخطيب.. دائمًا الأهلى فوق الجميع".