شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب 4 لاعبين بـ"فواتير" رحلة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت إدارة النادى الأهلى من رباعى الفريق المُصاب الذين أجروا عمليات جراحية خارج مصر خلال الفترة الماضية تقديم باقى "الفواتير" الخاصة برحلة علاجهم فى أوروبا، وتحديداً بألمانيا، للتعافى من الإصابات المختلفة التى يُعانون منها ،حيث شهدت الفترة الماضية اتصالات بين إدارة القلعة الحمراء والرباعى المُصاب "سعد سمير، حمدى فتحى، كريم نيدفيد ومحمد محمود" من أجل تقديم كافة الأوراق والمستندات والفواتير التى تؤكد صرف مبالغ مالية خلال تواجدهم فى ألمانيا.

على الصعيد ذاته، استفسر محمود الخطيب، رئيس الأهلي، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن حالة سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى وكريم نيدفيد" ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجى الذى يخضعون له منذ فترة للتعافى من الإصابات المختلفة، ..وأصيب حمدى فتحى بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الأول فى نوفمبر الماضى، فيما أجرى سعد سمير جراحة وتر أكيلس، وأجرى نيدفيد جراحة فى غضروف الركبة هو الآخر، أما محمود محمود فأجرى جراحة ثانية فى الرباط الصليبى خلال يناير الماضي.

وطمأن مدير الكرة رئيس النادى بشأن حالة الرباعى المُصاب وأكد له أن هناك استجابة واضحة للبرنامج العلاجى الذى يؤديه اللاعبون فى المنازل بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى تجميد المنشاط الرياضى وتسببت كذلك فى عدم سفر اللاعبون المصابون إلى المانيات للاطمئنان على البرنامج العلاجى والتأهيلى بعد الجراحات المختلفة.