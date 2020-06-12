شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجم الأهلى أحمد عادل مع زوجته وابنه فى أحدث ظهور لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتاد نجم النادي الأهلي السابق احمد عادل نشر صوره مع عائلته من وقت لآخر بصحبة ابنه وزوجته علي السوشيال ميديا، وتحديداً من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مثلما ظهر مؤخراً مع نشره صورة بصحبة الثنائي، وهي الصورة التي لاقت إعجاب متابعيه.



احمد عادل وزوجته

كما نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى السابق والحالى لفريق مصر المقاصة، فى وقت سابق، صورة من تواجده فى صالون الحلاقة لقص شعره عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، وذلك بهدف كسر ملل حظر فيروس كورونا و تعليق النشاط، حيث قام عادل برصد هذه الصورة من أجل نشر الإيجابيات خاصة فى ظل ارتداء المصفف الخاص به للكمامة أثناء قص الشعر.

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حصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادى الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة فى كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح فى الخروج بشباك نظيفة فى 19 مباراة.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً فى كل المواقف الكبرى.