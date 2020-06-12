شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلاوية يدعموا زينة الغندور.. والجمهور يتمنى الشفاء لابنة نجم الزمالك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلاوية يدعموا زينة الغندور، هاشتاج أطلقه جمهور النادى الأهلى ليتصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبروا من خلاله عن دعمهم للطفلة زينة خالد الغندور، ابنة الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليعكس هذا الهاشتاج وحدة الشعب المصرى وترابطه، وأن الخلافات لا تفرق بين أبنائه مهما تباينت اهتماماتهم وانتماءاتهم الرياضية.

وقال أحد مشجعى الأهلى، فى مشاركته عبر الهاشتاج، "هكذا هو الإسلام.. هكذا هو المصرى.. هكذا هو الأهلى.. كل الدعم إلى بنتك يا خالد"، وأضاف سعد فرج "جمهورنا بيدعى لزينه"، كما شارك سامح كمال، وقال "أهلاوى ولا مش أهلاوى مش فارقه معانا.. يارب اشفى زينه الغندور من كل سوء وتقوم بالسلامة ويريح قلب أهلها عليها يا رب".

كما شارك على عبد الناصر على هاشتاج "الأهلاوية يدعموا زينة الغندور"، وقال "نسأل الله تعالى أن يعجل بشفائها ويقر عينك بفرحتها على الدوام اللهم آمين"، وقالت "هدى ربنا يشفيكى يا قمر"، كذلك كتب عمرو صابر، "يارب اشفيها واشفى كل مريض".

وجاءت حملة التضامن الكبيرة من جمهور الأهلى مع ابنة خالد الغندور، بعدما أعلن الاعلامى خالد الغندور، الأربعاء، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا المستجد، قائلا "إصابة ابنتى بكورونا والحمد لله"، واعتذر خالد الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة والاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك لتجنب انتشار الفيروس وبدء خطوات العلاج، قائلا "أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع".

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ويشار إلى أن مسئولو النادى الأهلى كانوا قد حرصوا على مؤازرة خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعد إعلان الأخير إصابة ابنته بفيروس كورونا، وتمنى مسئولو الأهلى الشفاء العاجل لابنة الغندور، داعين الله أن تتعافى فى أقرب وقت، حيث قامت قناة الأهلى عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صورة للغندور مدون تحتها امنية بالشفاء العاجل لكريمته.