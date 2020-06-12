شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يضع 3 حلول بشأن استكمال النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على قرار عودة النشاط الرياضي فى الفترة المقبلة، وعن رأيه فى استكمال الموسم الحالي، أم التحضير لانطلاق موسم جديد، لاسيما مع وجود عدد كبير من المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري.



لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، سلسلة من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث على دفعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الاجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، مع إمكانية عودة المنافسات والمسابقات لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، سلسلة من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث على دفعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الاجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، مع إمكانية عودة المنافسات والمسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.

ويتطرق مسئولو الجبلاية فى اجتماعاتهم إلى التصور الخاص بعودة النشاط الرياضى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة الخماسية على الأندية العقبات التى تواجه إستئناف الدورى الحالى وعلى رأسها ضيق الوقت بجانب التكلفة المالية الكبيرة التى تتعلق بالاجراءات الطبية وتكلفة الفنادق وإيجارات الملاعب والتنقلات وغيرها، كما ستستمع اللجنة لمقترحات الأندية بشأن عودة النشاط.

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وعلم سوبر كورة أن اللجنة الخماسية ستعرض على الأندية إستئناف النشاط بمباريات كأس مصر فى منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم بدء الدورى الجديد فى سبتمبر المقبل بشكل طبيعى لاسيما وأن الدورى الجديد سيشهد العديد من التوقفات بسبب بطولة أمم افريقيا 2021 وكأس العالم العسكرى وأولمبياد طوكيو 2021.

من جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم إجتماع يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

تابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي ، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.