شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني فى ذكرى هدفه بكأس العالم: "الجول الوحيد اللى جاب نقطة لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الكابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم النادى الأهلى والمنتخب السابق، بذكرى مرور 30 عاماً على هدفه الشهير في مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الهولندى، الذي سجله في مثل هذا اليوم 12 يونيو 1990 فى افتتاح مجموعة مصر بكأس العالم التي أقيمت بإيطاليا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1_1.

وشارك مجدى عبد الغنى بفيديو للحظة تسجيله الهدف من ركلة الجزاء في حارس المنتخب الهولندلي بروكلين، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "زى النهارده من ثلاثين سنة هدفي في منتخب هولندا وده الهدف الوحيد الي جاب نقطة لمصر".

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وفي ذات السياق، احتفى الحساب الرسمى لكأس العالم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بذكرى مرور 30 عاماً، على مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الهولندى، فى افتتاح مجموعتهما بكأس العالم التي أقيمت بإيطاليا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1_1، ونشر حساب كأس العالم، صورة من مواجهة مجدى عبد الغنى، مهاجم المنتخب المصرى، لبروكلين، حارس مرمى هولندا، أثناء تصديه لركلة الجزاء الشهيرة، التى أحرز منها هدف مصر الوحيد فى تلك النسخة من البطولة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ستاد باليرمو الإيطالى.

كما شارك حساب كأس العالم، تصريح لمجدي عبد الغني عن هدفه في هولندا قائلا: " هذا الهدف حقق لنا التعادل كفريق، لكن أدخلني أنا بشكل شخصي التاريخ"، وبذلك يمر 30 سنة على هدف مجدي عبد الغني "الشهير" في كأس العالم 1990.