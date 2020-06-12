شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طارق سليمان طبيب المنتخب والزمالك السابق بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك السابق، بفيروس كورونا بعدمت جاءت نتيجة التحاليل التى أجراها إيجابية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، ومكث طارق سليمان فى المستشفى لمدة 5 أيام ويقضى حالياً فترة عزل بالمنزل.

وتعرض عدد من الرياضيين وأقاربهم للإصابة بفيروس كورونا، منهم محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، وابنة أحمد فتحى لاعب الأهلى المنتقل لبيراميدز، ابنة خالد الغندور نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، محمد عبده مدرب حراس مرمى نادى بدر، وائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادى الأهلي، أحمد الشرقاوى قائد فريق شبين، عمرو يحيى المنسق الإعلامى لنادى أسوان، علاء عبده، وليد عبد الله، شعبان عبد الوهاب، ملك سمير ومحمد معوض.

وعرضت اللجنة الخماسية على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.