شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد رحيل محمود علاء فى الموسم الجديد بعد تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، من حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة، بعد تجديد عقده مع الفريق ليمتد إلى 2024، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية بالفريق الأبيض، وحرص اللاعب على التأكيد لمسئولى النادى الأبيض حول استمراره ضمن صفوف الأبيض بالموسم المقبل بعد تجديد تعاقده مع النادى وتعديل عقده تقديرا لمجهوداته مع الفريق.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أنه حال وصول أية عروض للمدافع الدولى فى الفترة المقبلة سيتم رفضها، كما أنه بعد توقف النشاط الكروى فى مختلف دول العالم سيحدث انخفاض فى أسعار اللاعبين، لذا سيتم تأجيل أية عروض احترافية للاعب إلى نهاية الموسم القادم، خاصة بعدما كان اللاعب يلقى اهتماما من أندية خليجية فى بداية الموسم الجارى وفضل النادى الأبيض استمراره.

وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، ليستمر عقده مع النادى حتى 2024، وذلك بكشف الستار حول عقده الجديد الذى حرص مرتضى منصور على إظهاره دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب.

وجاءت خطوة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء قد قام بتجديد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت أن اللاعب لم يقم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024، ويُعد محمود علاء من الركائز الأساسية بدفاعات الزمالك لذلك حرص المجلس الأبيض على تأمين استمراره مع الفريق، خاصة إنه أحد العناصر الأساسية التى ساهمت فى حصد البطولات للفريق الأبيض.