شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أوليفر بيرهوف صاحب أول هدف ذهبى فى تاريخ كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدث الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قاعدة لعب جديدة في كرة القدم عُرفت بما يُسمى "الهدف الذهبي"، فى عام 1993، وهو عبارة عن هدف يُستخدم لتحديد الفائز فى أى مباراة فى حال تعادل الفريقين بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وكان الهدف منه الحد من عدد المباريات التى تنتهى بركلات الترجيح التى ازدادت فى ذلك الوقت، وأطلق على "الهدف الذهبي" فى البداية اسم "Sudden Death" أو الموت المفاجئ، ولكن كان هذا المصطلح يدل على دلالات سلبية ما دفع "فيفا" لتعديله للهدف الذهبي، وكانت آلية عمله هى أن يلعب الفريقان وقتاً إضافياً على شوطين إضافيين مكونان من 30 دقيقة، وأى فريق يُحرز هدفاً تنتهى المباراة فور إحراز الهدف حتى وإن كان هناك وقت متبق فى الزمن الإضافي، ويعتبر هذا الفريق فائزا، ما جعل الجميع يعتبرون هذه الهدف حظاً جيداً لمن يسجله وسيئاً لمن تستقبله شباكه.

طبق الفيفا لأول مرة قاعدة الهدف الذهبى فى كأس العالم للشباب عام 1993، وكان أول هدف من نصيب منتخب أستراليا فى شباك أوروجواي، فى ربع نهائى البطولة، حيث قاده للفوز 2-1 وحسم التأهل للمربع الذهبي، أما أول تطبيق له على صعيد بطولات كأس العالم للكبار فكان فى مونديال 1998 الذى استضافته فرنسا على أرضها بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة، وكان الفرنسى لوران بلان صاحب أول هدف ذهبى فى تاريخ نهائيات كأس العالم، فى مونديال 1998، وكان فى الدقيقة الـ114 فى مرمى الباراجواى ضمن الدور 16 من كأس العالم.

بينما طُبقت هذه القاعدة الجديدة بشكل رسمى لأول مرة فى بطولات الكبارفى بطولة كأس الأمم الأوروبية 1996 "يورو 96" والتى أُقيمت فى إنجلترا وكانت أول بطولة يلعب فيها 16 فريقاً، أهدت اللقب للمنتخب الألمانى الذى تغلب على المنتخب التشيكى فى المباراة النهائية للبطولة بعد أن وصلا إلى الوقت الإضافي.

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تواجه منتخبا ألمانيا والتشيك فى نهائى "يورو 96" فى ملعب "ويمبلي"، وكانت النتيجة تُشير إلى تحقيق منتخب التشيك للقب البطولة بعد أن كانوا متقدمين فى النتيجة بهدف نظيف، ولكن قبل انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، دفع بيرتى فوجتس مدرب المنتخب الألمانى بالنجم أوليفر بيرهوف ليُشارك فى المباراة.

بعد 4 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب نجح بيرهوف فى ترجمة عرضية كريستيان تسيجه برأسية فى مرمى التشيك ليُعلن عن هدف التعادل، ويذهب بالمباراة لأول لقاء ببطولة رسمية للمحترفين قد تنتهى بقاعدة الهدف الذهبى الجديدة.

5 دقائق من الوقت الإضافى المُقدر بنصف ساعة لشوطين، احتاجها بيرهوف لتسجيل أول هدف ذهبى فى التاريخ، حيث سدد تسديدة قوية اصطدمت الكرة فى قدم مدافع منتخب التشيك وباغتت الحارس بيتر كوبا الذى فشل فى إمساك الكرة لتسكن الشباك ويطلق حكم المباراة صافرة الإعلان عن هدف ثانِ لصالح المنتخب الألمانى ومعها صافرة النهاية لتفوز ألمانيا بلقب البطولة الأوروبية عن طريق هدف بيرهوف "الذهبي".