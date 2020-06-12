شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع عروض "فايلر" بعد رحلة سويسرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحديث خلال الساعات الماضية حول مستقبل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حيث تناولت بعض التقارير إمكانية عدم عودة المدرب السويسرى من بلاده بعدما حصل على إجازة مؤخراً سيقضيها فى سويسرا لعدة أيام لزيارة أسرته، وذهبت بعض التقارير إلى أن المدرب قد يوافق على أحد العروض التى تلقاها مؤخراً، لذا نستعرض فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بمستقبل المدرب السويسرى مع الأهلى..

س:كيف تابع الأهلى تقارير وأنباء عدم عودة فايلر من سويسرا؟

ج: لم يتأثر مسئولو الأهلى بهذه الأنباء، وأكدوا ثقتهم التامة فى عودة رينيه فايلر إلى القاهرة فى الموعد المُتفق عليه لاستكمال تجربته مع الفريق، وشددوا على أن الأنباء التى تداولت خلال الساعات الماضية حول تفكير فايلر فى عدم استكمال تجربته مع الفريق ورغبته فى خوض تجربة أخرى خارج مصر غير صحيحة على الإطلاق لأن المدرب السويسرى يرغب فى البقاء مع الأهلى، وأكد ذلك خلال أحاديثه الأخيرة والمُستمرة مع مسئولى النادى وقبل سفره إلى سويسرا لقضاء عدة أيام مع أسرته وأستشارة زوجته بشأن الإقامة معه بالقاهرة حال التجديد للأهلي.

س: هل تلقى فايلر عروضاً من أندية خارجية؟

ج: الفترة الماضية شهدت تداول تقارير حول تلقى فايلر عروضاً من أندية أوربية وخليجية، أبرزها من سويسرا وبلجيكا بخلاف العروض السعودية والأماراتية.

س: هل تحدث فايلر مع مسئولى الأهلى بشأن هذه العروض؟

ج: لا .. لأن المدرب لا يرغب فى الرحيل عن النادى، وطلب منذ فترة تأجيل التوقيع الرسمى على العقد الجديد لحين التحدث مع زوجته بشأن التجديد وهذا أمر منطقى، خاصة أن زوجته ستأتى للقاهرة للإقامة فيها حال تجديد عقد المدرب بشكل رسمى وهى أمور تستدعى النقاش وجهاً لوجه وليس عبر أى وسيلة اتصال أخرى.

وأكد مسئولو الأهلى أن هناك مُتسعاً من الوقت والنشاط متوقف منذ أشهر بسبب "جائحة" كورونا، فلماذا الشائعات والتسرّع فى الحكم على الأمور، وشددوا على أن فايلر سيعود للقاهرة لاستكمال مشواره مع الفريق وسيُجدد عقده مع النادى حسبما أتفق قبل رحلة سويسرا.

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س: هل اتفق فايلر مع الأهلى على التجديد قبل السفر إلى سويسرا؟

ج: نعم.. لكنه طلب إجازة عدة أيام من أجل التحدث مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، واتفق المدرب السويسرى مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

س: ماذا عن عقد فايلرالحالى مع الأهلي؟

ج: يتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائى قيمته ستة أشهر، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفنى فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا لرغبة النادى فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التى حققها المدرب السويسرى مع الفريق حتى الآن.

س: ماذا عن راتب فايلر مع الأهلي؟

ج: يحصل فايلر وجهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال على مليونى و200 ألف دولار سنوياً.