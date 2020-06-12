شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تخاطب الفيفا لإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطاباً من اللجنة الأولمبية المصرية يفيد بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة عام واحد، وفقا لقانون الرياضة المصرى، ويأتى خطاب اللجنة الأولمبية للجبلاية رد على استفسار الفيفا من اللجنة الأولمبية عن موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة منعاً للتضارب مع قانون الرياضة الحالى، وأرسل اتحاد الكرة خطاب اللجنة الأولمبية إلى الفيفا، والذى من المقرر أن يرسل رده الرسمى خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الفيفا أبدى مرونة خلال الأيام الماضية لإقامة انتخابات الجبلاية لمدة عام، بعدما كان قد طلب من قبل إقامتها لمدة 4 سنوات.

فى السياق ذاته، يرفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إعلان بطل لمسابقة الدورى العام هذا الموسم، فى حال صدور قرار رسمى بإلغاء المسابقة، وتعقد اللجنة الخماسية سلسلة من الاجتماعات مع الأندية على دفعات بمقر الجبلاية خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوصل لتصور نهائى بشأن عودة النشاط الرياضى، بعد تصريحات وزير الرياضة بشأن عودة التدريبات أول يوليو المقبل مع إمكانية عودة المنافسات فى أغسطس المقبل.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة سببا جديدا لرفض إعلان بطل للمسابقة حال إلغائها، بخلاف أن لائحة لجنة المسابقات لا يوجد بها بند واضح لتتويج الفريق المتصدر، وهو النادى الأهلى، بالدرع فى حال إلغاء المسابقة، حيث كشف مسئولو الجبلاية أنه فى حال إعلان الأهلى بطلا للدورى سيكون فى المقابل اتحاد الكرة مطالباً بإعلان هبوط 3 فرق للممتاز "ب"، وصعود 3 فرق من الممتاز "ب" إلى الدورى الممتاز، وهو ما لم يتم حسمه فى ظل توقف النشاط قبل حسم كل هذه الأمور، فمثلا القسم الثانى يوجد فارق نقطة واحدة بين المتصدر والوصيف ويتبقى 3 مباريات وبالتالى تستطيع الفرق التعويض، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من حسم أى قرار بشأن الصعود أو الهبوط حال الغاء الدورى والاستقرار على اعتباره كأن لم يكن.

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من جهته أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ، أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم إجتماع يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وأضاف العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثانى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولى يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء والثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى اللائحة.