شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفاوض بيراميدز لاستمرار أحمد على بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل مسئولو إنبى فى مفاوضات خلال الفترة المقبلة مع أحمد على، مهاجم الفريق المعار من بيراميدز، من أجل استمراره فى صفوف الفريق البترولى بالموسم الجديد، بعد استعارته فى شهر يناير الماضى لمدة 6 أشهر، إلا أن توقف النشاط الكروى فى منتصف شهر مارس الماضى لم يمكن الجهاز الفنى للفريق البترولى من الاستفادة بجهوده بأفضل صورة، لذا سيتم البحث عن تمديد الإعارة بالموسم المقبل فى ظل تمسك الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

وينتظر مسئولو إنبى تحديد موقف النشاط الكروى المتوقف حاليًا ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث عقب التوقف مع أحمد على حول استمراره ضمن صفوف الفريق البترولى، حيث يمتلك اللاعب علاقة طيبة مع الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان ما يسهل مفاوضات بقائه ضمن صفوف الفريق، ويتوقف الأمر على موافقة ناديه فى استمراره ضمن صفوف الفريق البترولى من عدمه.

ويبحث إنبى فى الفترة المقبلة عن دعم الخط الأمامى وذلك من خلال بحث إمكانية تمديد إعارة المهاجم أحمد على من عدمه من بيراميدز فى ظل صعوبة استمرار محمد شريف مهاجم الأهلى المعار إلى النادى البترولى ضمن صفوف الفريق بعد تألقه مع إنبى، ما جعله محط اهتمام الأهلى سواء بإعادته أو تسويقه خارجيًا ومع ابتعاد عمر بسام عن الحسابات الأساسية سيبحث مسئولو إنبى مع الجهاز الفنى تدعيم الخط الأمامى.

فيما دخل نادى الاتفاق السعودى فى مفاوضات مكثفة مع نظيره الأهلى لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لإنبى بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولى بقميص النادى البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودى لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى بعد انتهاء إعارته للفريق السعودى بنهاية الموسم الجارى وقدم محمد شريف مستوى متميز مع إنبى هذا الموسم قبل إيقاف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد الجناح الشاب من ضمن هدافى بطولة الدورى العام برصيد 7 أهداف، وكان الأهلى قد وافق على إعارة شريف لإنبى بناء على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للأهلى يتمسك باللاعب وأعلن رغبته فى استعادته بمجرد انتهاء فترة إعارته.