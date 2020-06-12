شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباراة خماسية فى منزل جيرالدو بحضور جونيور أجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ظهر خلاله لاعب القلعة الحمراء يستضيف مباراة خماسية صغيرة في منزله بحضور جونيور آجاى صانع ألعاب الفريق الأحمر، فى إطار استعدادات اللاعبين لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، بعد التوقف الذي بدأ في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.

ويحرص لاعبو الأهلي على خوض التدريبات اليومية وفقاً للخطة التي وضعها الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينية فايلر، في ظل فترة التوقف الجارية، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين.

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في سياق متصل، أكد وكيل الأنجولى جيرالدو، جناح النادى الأهلى، أن الإدارة الحمراء لم تبلغه برحيل اللاعب فى الصيف، كاشفاً أن اللاعب لديه رغبة فى استكمال مسيرته مع الفريق الأحمر، وأن الدولى الأنجولى لا يملك حالياً أى عروض رسمية للرحيل.

وارتبط اسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلى خاصة فى حال تفعيل اتحاد الكرة لائحة تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الأندية بالموسم المقبل من 5 إلى 3 لاعبين، فى الوقت الذى يوجد على قوة الأهلى 6 لاعبين أجانب بجانب وجود رغبة من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى التعاقد مع مهاجم أجنبى على الأقل فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وانتشرت الكثير من الأنباء عن امكانية انتقال جيرالدو إلى كثر من نادٍ أبرزها ناديه الأصلى أول أغسطس الأنجولى والنجم الساحلى التونسى، والذى دخل فى مفاوضات سابقة معه، وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب فى تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلى الذى لم يرتق لمرحلة الجدية ولم تتعد المفاوضات مرحلة الكلام الودى، وبخلاف العروض الخارجية هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.