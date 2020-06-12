وفاة المدرب العراقي علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تُوفيّ المدير الفني لنادي زانكو العراقي، علي هادي، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 في مطلع شهر يونيو الجاري
ونعى الاتحاد العراقي وفاة المدرب صاحب الـ 53 عاماً، عبر بيان رسمي، جاء:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحر التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب الكروي علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا، تغمد الله فقيد الرياضة العراقية بواسع رحمته وألهم أهله وذوية الصبر والسلوان".
يُذكر أن علي هادي سبق ودرب العديد من الفرق في بلاده مثل كربلاء، الكهرباء، الطلبة وزاخو، كما تولى قيادة منتخب الناشئين ببلاده.
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