"فيفا" يتمسك بإقامة كأس العالم للأندية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يتمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية في موعدها الحالي في شهر أغسطس، رغم توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد".

ومن المقرر أن تستضيف الأراضي القطرية نهائيات كأس العالم للأندية 2020 في شهر ديسمبر المقبل، إلا أن مصير البطولة أصبح غامضًا، في ظل ارتباك الأجندة الكروية، عقب جائحة "كورونا".

وتعد تلك هي النسخة السنوية الأخيرة للبطولة المصغرة، حيث أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظامًا جديدًا موسعًا للبطولة، لتضم 24 فريقًا، وتقام كل أربع سنوات.

وكانت الأراضي الصينية تتأهب لاحتضان النسخة الأولى الموسعة، صيف عام 2021 المقبل، إلا أن البطولة تأجلت، بسبب تأجيل نهائيات بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا 2020 إلى عام 2021.

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وتبعًا لشبكة ESPN، يتمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة كأس العالم للأندية في موعدها بشهر ديسمبر من العام الجاري، في غياب الجماهير إذا لزم الأمر.

ويتطلب ذلك إنهاء منافسات البطولات القارية للأندية قبل وقت كاف من موعد المونديال، وأبرزها دوري أبطال أوروبا، الذي تشير التقارير إلى نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء منافساته في شهر أغسطس المقبل.

وأضافت الشبكة ذاتها أنه في حالة استمرار أزمة "كورونا"، وفشل "فيفا" في إقامة البطولة العام الجاري، سيلجأ الاتحاد الدولي إلى خيار استثنائي، بإقامة نسخة 2021 في فصل الشتاء، بمشاركة أبطال قارات العالم في نسخ 2020 و2021.

وتُوج فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح بلقب كأس العالم للأندية 2019، في الأراضي القطرية، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.