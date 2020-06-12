إصابة عضو مجلس إدارة الترسانة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي الترسانة، اليوم الجمعة، إصابة عضو مجلس إدارة النادي علي خطاب وزوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للـ"الشواكيش" على "فيسبوك" :"يتقدم نادي الترسانة الرياضي برئاسة طارق سعيد حسانين ؛ والسادة أعضاء هيئة المكتب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مدير عام النادي وجميع الموظفين والعاملين بالنادي ؛ بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لعلي خطاب عضو مجلس الإدارة والسيدة حرمه اثر إصابتهم بفيروس كورونا؛ داعيين المولى عز وجل أن يتم عليهم الشفاء العاجل".

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ويعاني نادي الترسانة في الموسم الحالي على مستوى النتائج باحتلاله المركز قبل الأخير في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بدوري القسم الثاني، إلا أن الفترة الحالية شهدت توقف جميع الأنشطة الرياضية بسبب وباء فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت إصابة العديد من الرياضيين بفيروس كورونا بداية من محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وزوجة وبنات أحمد فتحي لاعب الأهلي، وابنة خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ونجم سلة الزمالك السابق شعبان عبد الوهاب.