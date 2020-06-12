محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استقر نادي الوداد البيضاوي المغربي برئاسة سعيد الناصيري، على تجديد عقد المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو.
وكان جاريدو تم التعاقد معه خلال الموسم الحالي بعد إقالة الفرنسي سبيستيان ديسابر بسبب سوء النتائج مع الفريق الأحمر.
وذكرت صحيفة "LE 360" المغربية، اليوم الجمعة، أن إدارة الوداد تريد تجديد عقد جاريدو لمدة موسم آخر، خاصة أن فترة الناصيري شهدت تغيير 8 مدربين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الناصيري يبحث عن الاستقرار الفني وهو ما جعله يريد تجديد عقد جاريدو الذي نجح في قيادة الفريق حتى الآن للوصول لدور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريقه السابق النجم الساحلي بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
ويُعد الوداد منافس الأهلي المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام المباراتين في سبتمبر المقبل بحسب تقارير كشفت عنها صحف مغربية خلال الفترة الأخيرة.
وكان من المفترض أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في الشهر المنقضي إلا أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أدى إلى تأجيل مباريات القارة السمراء سواء كانت أندية أو منتخبات.
جدير بالذكر أن الفائز من موقعة الأهلي والوداد سيواجه الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي، على أن تكون المباراة النهائية في الكاميرون.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة من الوداد لجاريدو قبل موقعة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.