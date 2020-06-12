اتحاد الكرة يستعين بالتباعد الاجتماعي للفصل بين الخطيب ومرتضى في اجتماع العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استعانت اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة بإجراء "التباعد الاجتماعي" الاحترازي من فيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19"، للفصل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتصى منصور رئيس الزمالك في اجتماع مناقشة عودة النشاط الرياضي ووضع اللائحة.

ونشب صراع بين الخطيب ومرتضى منصور وصل للذروة خلال الساعات الماضية، وتبادل كلاهما البلاغات للنائب العام وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعه مع مسؤولي الأندية علي يومين حيث يأتي الأهلي على رأس حضور المجموعة الأولي فيما يقود الزمالك المجموعة الثانية.

وأعلن مرتضى منصوررئيس نادي الزمالك، تلقيه دعوة من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، للحضور يوم الأربعاء المقبل فيما أفاد مراسل "الخليج 365" أن محمود الخطيب رئيس الأهلي تلقى دعوة لحضور اجتماع الثلاثاء.

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وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الخطيب لم يحسم قراره بعد بالحضور أو تفويض ممثلاً للنادي الأهلي لتبلية دعوة اتحاد الكرة الذي شدد علي حضور ممثل واحد فقط عن كل نادٍ ضمن الإجراءات الاحترازية.

وكان الزمالك ضمن 14 ناديًا بالدوري طالبوا بإلغاء بطولة الدوري لصعوبة استكمالها في ذلك التوقيت فيما يطالب الأهلي باستكمال البطولة التي يتصدرها وتوقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية سابقة إن النشاط سيعود 15 يونيو الجاري على أن يعلن يوم السبت والأحد المقبلين عن كافة التفاصيل الكاملة؛ لعودة النشاط المتوقع أن ينطلق في الأول من أغسطس القادم.

ووضعت وزارة الصحة "كتيب" يحتوى على الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية لتعميمه على جميع الاتحادات الرياضة على أن يتم إرساله بواسطة وزارة الرياضة استعدادًا لاستئناف النشاط.

ومن المنتظر عقد اجتماع ثلاثي خلال الأيام المقبلة بين وزارتي الصحة والرياضة بحضور ممثلي الأندية، لشرح ما جاء في الكتيب والتشديد على أن المخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية بجانب العقوبات.