بث مباشر مشاهدة مباراة خيتافي وغرناطة في الدوري الإسباني

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة خيتافي وغرناطة والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب ملعب نويفو لوس كارمينيس في إطار مواجهات الأسبوع الثامن والعشرين منبطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم .
المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3الحاصلتان على حقوق بث الليجا في منطقة الشرق الأوسط، وكانت مؤجلة من يوم 15 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".
وكلف اتحاد الكرة الإسباني الحكم دافيد خيمينيز ميديي بإدارة المباراة .
مشاهدة مباراة خيتافي وغرناطة
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