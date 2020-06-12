الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقرر الوقوف دقيقة حداداً على ضحايا فيروس كورونا

قرر ‏الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا فيروس كورونا في المبارايات الافتتاحية لاستئناف الموسم، بجميع المسابقات في إيطاليا. لاستئناف الموسم، بجميع المسابقات في إيطاليا. وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن عن عودة منافسات الدوري منتصف الشهر الجاري بعد توقف استمر قرابة الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ،

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