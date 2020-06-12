انطلاق اللقاء الأفتراضي الأول للاولمبياد الخاص المصري

أنطلق مساء اليوم اللقاء الأفتراضي الأول للأولمبياد الخاص المصري مع عدد من مسئولي الهيئات المدرجة بالبرنامج عبر خاصية الفيديو كونفرانس والمقرر أن يستمر حتي غد السبت.

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن اللقاء الذي حمل عنوان "مستجدات عملية التقسيم بالاولمبياد الخاص" هدف إلي التوعية الكاملة للمسئولين بالهيئات المختلفة بعملية تقسيم اللاعبين، والدور الذي تلعبه عملية التقسيم في وضع مستوي

مناسب لجميع المشاركين للتنافس وتحقيق مبدء تكافؤ الفرص.

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وآشار تهامي إلي أن الأولمبياد الخاص ينفرد بتلك العملية حصريا والتي من خلالها يتم وضع كل لاعب او فريق كامل في المستوي المناسب لهم وفقا لعدد من العوامل المختلفة السن والنوع والقدرة، مشيرا إلي أن تلك العملية تتم قبل بدء مسابقات النهائيات، وتساعد

في تتويج جميع المشاركين من اللاعبين والفرق في مجموعات متساوية تقريبا في المستوي ودون أن تترك منافسات المسابقات آية آثار سلبية في نفوس ابطال الأولمبياد الخاص بمختلف مستوي أعاقاتهم.

وقد أشتمل اليوم علي محاضرة ونقاش مطول بين عمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني مدير الألعاب والمسابقات و بين المسئولين بالهيئات من مختلف محافظات مصر عن كيفية التسجيل والاشتراك في أنشطة الأولمبياد الخاص وتطوير عملية التسجيل من خلال برنامج GMS الالكتروني ، وقد آدار الحوار الدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة.