سخر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق من الأنباء التي تداولت بشأن تلقى لاعبي الفريق الأبيض عروضا للرحيل عن ميت عقبة.
وكتب عبد الملك عبر صفحته على موقع الواصل الاجتماعى تويتر :" فجأة كدة العروض ظهرت للاعيبة الزمالك من اول ما سمعنا ان مدربتاني مشي حاول تشوشر".
جدد نادى طرابزون التركى طلبه فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب فى موسمه الأول مع الفارسالأبيض.
كان مسئولو الزمالك أكدوا إن أشرف بن شرقي لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء.
وفقا لصحيفة " aksam " التركى فإن طرابزون سبورت يهتم بالتعاقد مع المغربى بن شرقى، خلال فترة الانتقالات خاصة أن اللاعب لديه رغبة قوية فى اللعب لصفوف النادى التركى بداية من الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد عبدالملك يعلق على شائعات رحيل نجوم الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.