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أحمد عيد عبدالملك يعلق على شائعات رحيل نجوم الزمالك

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سخر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق من الأنباء التي تداولت بشأن تلقى لاعبي الفريق الأبيض عروضا للرحيل عن ميت عقبة.

وكتب عبد الملك عبر صفحته على موقع الواصل الاجتماعى تويتر :" فجأة كدة العروض ظهرت للاعيبة الزمالك من اول ما سمعنا ان مدرب

تاني مشي حاول تشوشر".

جدد نادى طرابزون التركى طلبه فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب فى موسمه الأول مع الفارس

الأبيض.
 
كان مسئولو الزمالك أكدوا إن أشرف بن شرقي لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء.
 
وفقا لصحيفة " aksam " التركى فإن طرابزون سبورت يهتم بالتعاقد مع المغربى بن شرقى، خلال فترة الانتقالات خاصة أن اللاعب لديه رغبة قوية فى اللعب لصفوف النادى التركى بداية من الموسم الجديد.
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