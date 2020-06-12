الوداد المغربي يمدد عقد "جاريدو" قبل موقعة الاهلي

اشارت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اتخذ قرارًا بتمديد عقد مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو لمدة موسم جديد اضافي.

وأشار موقع لو 360 المغربي، إلى أن سعيد الناصيري رئيس النادي، قرر تمديد عقد جاريدو مع الفريق لمدة موسم إضافي،

من أجل المحافظة على استقرار الفريق قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الموقع، إلى أنه تم وضع شرط لتمديد عقد جاريدو وهو الفوز بالدوري المغربي والوصول لنهائي دوري الأبطال، لكن تم التغاضي

عن ذلك الشرط، حيث قرر الناصيري تمديد عقد جاريدو للمحافظة على استقرار الفريق.

المعروف أن جاريدو قد تولى تدريب نادي الوداد البيضاوي المغربي هذا العام، خلفًا للفرنسي سباستيان دي سابر، بعد رحيل الإسباني عن فريق النجم الساحلي التونسي.

يذكر أن قرعة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الأهلي في مواجهة نظيره الوداد المغربي.