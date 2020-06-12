شاهد .. الكاف يحتفل بآخر أهداف محمود الخطيب مع الأهلي

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، بآخر هدف سجله محمود الخطيب رئيس الأهلي مع الفريق الأحمر عندما كان لاعبًا بين صفوفه في لقاء كوتوكو الغاني بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام ١٩٨٧.

ونشر الكاف فيديو الهدف عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلاً: "‏الهدف الأخير بمسيرة بيبو كان دربًا من الخيال!"

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ونشر حساب الكاف جزءا من تصريحات الخطيب عن الهدف قال فيها: "كنت سعيدًا جدًا

لتسجيلي هذا الهدف للدرجة التي لم أرد بعدها تسجيل هدفٍ آخر".



وتابع حساب الكاف: "حلَّق نسر العاصمة المصرية عامها بدوري أبطال إفريقيا 1987".

كان الأهلي فاز باللقب على حساب الهلال السوداني في المباراة النهائية بعدما تعادل معه ذهابا بدون أهداف وفاز عليه إيابا ٢/٠