"الخليج " تنفى مفاوضات الجزيرة الاماراتي مع فايلر

نفى نادي الجزيرة الإماراتي، حقيقة التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فى الفترة الحالية بعد مغادرته القاهرة.
وقالت صحيفة الخليج الإماراتية من مصدر داخل الجزيرة، أن كل ما تردد فى الآونة الأخيرةبشأن التفاوض مع رينيه فايلر غير صحيح تماما.
وحصل رينيه فايلر علي إذن من النادي الأهلي للسفر إلى سويسرا لزيارة عائلته ومع توقف النشاط الكروي فىالدوري المصري.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
من المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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