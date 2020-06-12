ميلان ينهي اتفاقه لضم ساندرو تونالي وينتظر تخفيض ناديه لمطالبه الماليه

توصل مسؤولو نادي إنتر ميلان الاطيباي لاتفاق مع ساندرو تونالي لاعب فريق بريشيا للانتقال في الموسم المقبل .

وأنهى ميلان مفاوضاته مع اللاعب إلا أن المسؤلين في النادي ينتظرون تخفيض نادي بريشيا لمطالب المالية و الذي يطلب 50

مليون يورو لبيع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب تقارير صحفية فأن نادي ميلان لا يمانع في دفع المبلغ حال تمسك برشيا بعدم تخفيضه .