توصل مسؤولو نادي إنتر ميلان الاطيباي لاتفاق مع ساندرو تونالي لاعب فريق بريشيا للانتقال في الموسم المقبل .
وأنهى ميلان مفاوضاته مع اللاعب إلا أن المسؤلين في النادي ينتظرون تخفيض نادي بريشيا لمطالب المالية و الذي يطلب 50مليون يورو لبيع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب تقارير صحفية فأن نادي ميلان لا يمانع في دفع المبلغ حال تمسك برشيا بعدم تخفيضه .
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان ينهي اتفاقه لضم ساندرو تونالي وينتظر تخفيض ناديه لمطالبه الماليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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