آرسنال ينافس بورتو على صفقة دفاعية

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي للدخول في منافسة قوية مع نظيره بورتو البرتغالي، من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر التركي أوموت مرعش لاعب فريق لوهافر الفرنسي في دوري الدرجة الثانية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى بورتو للتعاقد مع اللاعبهذا الصيف حيث يرى أنه المدافع البديل المثالي للبرازيلي أليكس تيليس، الذي يبدو أنه سيغادر البرتغال في فترة الانتقالات مع اهتمام من جانب تشيلسي وباريس سان جيرمان بخدماته، ومع ذلك، يعتقد أن هذا الأخير يفوز بالسباق قبل البلوز.
قدم أوموت مرعش موسمًا مميزًا مع فريق لوهافر الفرنسي في دوري الدرجة الثانية، وكان جزءًا أساسيًا من الجانب قبل أزمة فيروس كورونا التاجي.
وذكرت تقارير صحفية تركية أبرزتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن أرسنال يستكشف الظهير الأيسر طوال الموسم، علاوة على ذلك، فإنهم يعدون عرضًا لخطفه في الصيف.
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