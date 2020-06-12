فان دايك في طريقه للتغلب على “محمد صلاح” ليصبح الأعلى أجرًا في ليفربول

ذكرت تقرير صحافية بريطانية، أن المدافع الهولندي “فيرجيل فان دايك” سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ فريق ليفربول، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني.
ووفقًا لصحيفة الصن الإنجليزية، سيوقع فان دايك عقدا جديدا لمدة خمسة مواسم مع الريدز، بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليون إسترليني، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب البريميرليج هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمالات انتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأضافت الصحيفة أن نادي العاصمة الفرنسية كان قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات فان دايك خلال الميركاتو الصيفي الحالي براتب أسبوعي يصل إلى 280 ألف إسترليني، لكن النجم الهولندي رفض العرض الباريسي.
وطبقا للعقد الجديد المرتقب مع الريدز، سيتجاوز فان دايك اللاعب الأعلى أجرا في الوقت الحالي في صفوف الفريق، النجم المصري “محمد صلاح” الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني.
يذكر أن النجم الهولندي يحصل على 180 ألف جنيه إسترليني في عقده الحالي.
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