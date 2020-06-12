طبيب المنتخب المصري السابق آخر ضحايا “فيروس كورونا”

تعرض طبيب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق “طارق سليمان” للإصابة بـ “فيروس كورونا” المستجد.

وأثبتت التحاليل الطبية التي خضع لها طارق سليمان عقب تعرضه لوعكة صحية، تعرضه للإصابة بـ”بفيروس” كورونا.

وشغل طارق سليمان منصب طبيب فريق الزمالك، والمنتخب الوطني الأول، كما عمل في جهاز منتخب الشباب.

ويقضي طبيب الفراعنة السابق فترة “العزل” في منزله، بعد مكوثه في احدى المستشفيات لمدة 5 أيام.

كورونا تقتحم الوسط الرياضي

لم تكن إصابة طارق سليمان بـ”فيروس كورونا” هي الأولى في الوسط الرياضي، حيث تعرض بعض المنتمين للوسط وأسر البعض الآخر.

وأصيب المدير الفني لاتحاد الكرة ولاعب ومدرب الزمالك السابق “محمود سعد” بالفيروس المستجد وخضع للعلاج وتعافى تماما من الإصابة.

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وضرب “فيروس كورونا” منزل لاعب الاهلي والمنتخب الوطني “أحمد فتحي“، بعدما أصاب ابنتيه بالمرض اللعين ومازالا يخضعان للعلاج.

وتعرضت زينة نجلة لاعب الزمالك السابق “خالد الغندور” للإصابة بـ”فيروس كورونا” منذ يومين.

كما وقع مدرب حراس مرمى فريق البراعم بنادي الزمالك ” مصطفى غراب” هو الآخر ضحية لفيروس كوفيد19.

وتوقف النشاط الكروي وفي مقدمته بطولة الدوري المصري على خلفية تفشي فيروس كورونا منذ مطلع شهر مارس الماضي.

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