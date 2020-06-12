- 1/2
- 2/2
تعرض طبيب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق “طارق سليمان” للإصابة بـ “فيروس كورونا” المستجد.
وأثبتت التحاليل الطبية التي خضع لها طارق سليمان عقب تعرضه لوعكة صحية، تعرضه للإصابة بـ”بفيروس” كورونا.
وشغل طارق سليمان منصب طبيب فريق الزمالك، والمنتخب الوطني الأول، كما عمل في جهاز منتخب الشباب.
ويقضي طبيب الفراعنة السابق فترة “العزل” في منزله، بعد مكوثه في احدى المستشفيات لمدة 5 أيام.
كورونا تقتحم الوسط الرياضي
لم تكن إصابة طارق سليمان بـ”فيروس كورونا” هي الأولى في الوسط الرياضي، حيث تعرض بعض المنتمين للوسط وأسر البعض الآخر.
وأصيب المدير الفني لاتحاد الكرة ولاعب ومدرب الزمالك السابق “محمود سعد” بالفيروس المستجد وخضع للعلاج وتعافى تماما من الإصابة.
وضرب “فيروس كورونا” منزل لاعب الاهلي والمنتخب الوطني “أحمد فتحي“، بعدما أصاب ابنتيه بالمرض اللعين ومازالا يخضعان للعلاج.
وتعرضت زينة نجلة لاعب الزمالك السابق “خالد الغندور” للإصابة بـ”فيروس كورونا” منذ يومين.
كما وقع مدرب حراس مرمى فريق البراعم بنادي الزمالك ” مصطفى غراب” هو الآخر ضحية لفيروس كوفيد19.
وتوقف النشاط الكروي وفي مقدمته بطولة الدوري المصري على خلفية تفشي فيروس كورونا منذ مطلع شهر مارس الماضي.
..
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب المنتخب المصري السابق آخر ضحايا “فيروس كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.