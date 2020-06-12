وأخيرًا..حسنية آكادير المغربي يخلع ثوب “إدارة الأفراد” ويتحول لشركة

أعلن نادي حسنية أكادير المغربي، توصله إلى إتفاق يقضي بتسجيله في السجل التجاري، لينضم إلى قائمة الأندية التي تمكنت من إنشاء شركاتها الرياضية في الدوري المغربي الممتاز “البطولة الاحترافية لكرة القدم”.

وكانت 6 أندية مغربية أخرى قد استجابت لتعليمات التحول إلى “نظام الشركات” بدلاً من النظام التقليدي “إدارة الأفراد”، وهو الشرط الذي يطالب به رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” الذي اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بعد الرجوع إلى مقتضيات قانون “التربية والرياضات 30-09 ونصوصه التطبيقية”، من أجل منح الاعتماد للأندية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الدوري المغربي الممتاز.

واعتبر النادي المُلقب بـ”غزالة سوس” في بيان رسمي ان تسجيله في السجل التجاري بالخطوة الهامة والفارقة في تاريخ الفريق، معربًا تهانيه إلى الجمهور السوسي، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في تحقيق هذه الخطوة.

وجاء البيان كالتالي: “توصلنا بصفة رسمية اليوم بوصل تقييد النادي في السجل التجاري لينضم إلى الفرق الوطنية التي أنشأت شركاتها. نتقدم بأحر التهاني إلى الجمهور السوسي في هذا اليوم التاريخي، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في تحقيق هذه الخطوة الهامة في تاريخ النادي”.

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القانون الجديد سيرتقي بالبطولة المغربية

وصرح رئيس نادي حسنية أكادير “حبيب سيدينو”، أن هذه الخطوة، التي تأتي في إطار تجاوب النادي مع القانون التربية والرياضات والتي انطلقت الإجراءات الخاصة بها منذ حوالي سنتين، من شأنها أن ترتقي بممارسة كرة القدم في إطار البطولة المغربية، سواء بالنسبة لحسنية أكادير، أو بالنسبة للفرق الأخرى التي أنشأت شركاتها الرياضية، وكذا الفرق الأخرى التي من المنتظر أن تحصل في القادم من الأيام على وصولات التقييد في السجل التجاري.

وأوضح “حبيب سيدينو” ان نادي جمعية حسنية أكادير سيفوت بموجب هذا الوضع الجديد ممتلكاته المادية والرمزية للشركة الجديدة، على أن لا تقل القيمة المادية لما ستفوته الجمعية عن 34 في المائة من رأسمال الشركة التي سيتم إحداثها، وهي عبارة عن شركة مجهولة الاسم.

واختتم سيدينو حديثه بأن هذه التحولات ستمكن الشركة المتمثلة في النادي من جلب مستثمرين في المجال الرياضي، وهو ما سينعكس حتمًا بشكل إيجابي كبير على كرة القدم المغربية، وعلى الممارسة الرياضية المغربية بشكل عام.

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