رياضة | الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل جيرالدو في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل جيرالدو في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي شروطه للموافقة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مسئولو الأهلي منذ فترة على بيع جيرالدو في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

Advertisements

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب.

واشترط مسئولو النادي الأحمر على رحيل جيرالدو في الصيف أن يصل عرض مناسب لضمه ولن يوافق النادي على رحيله مجانا نهائيا.

ورفض جيرالدو كل العروض المحلية المقدمة له وأكد إلى مسئولو الأهلي أنه ينوي العودة إلى فريق أول أغسطس الأنجولي من جديد أو الانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز حيث يملك عروض من هناك أيضا.