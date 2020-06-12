رياضة | عضو مجلس إدارة الترسانة يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس إدارة الترسانة يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس على خطاب، عضو مجلس إدارة نادى الترسانة ، إصابته بفيروس كورونا، بجانب إصابة زوجته بعد إجرائهما التحاليل والمسحات عقب ظهور بعض الأعراض عليهما.

عضو مجلس إدارة الترسانة يعلن إصابته بفيروس كورونا