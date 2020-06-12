رياضة | بعد واقعة بشكتاش.. آرسنال يحذر النني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد واقعة بشكتاش.. آرسنال يحذر النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي آرسنال الإنجليزي تحذير شديد اللهجة للمصري محمد النني لاعب وسط الفريق والمعار لنادي بشكتاش التركي هذا الموسم.

وكان محمد النني على وشك الرحيل عن بشكتاش التركي والعودة من جديد في الساعات الماضية لفريقه آرسنال بسبب عدم حصوله على المستحقات المادية مع الفريق التركي.

Advertisements

وتسبب النني في أزمة كبيرة داخل بشكتاش وقام بجمع حقائبه من أجل العودة لآرسنال قبل تدخل الفريق الانجليزي.

وطلب آرسنال من محمد النني صاحب الـ27 عاما أن يبقي حتي نهاية الموسم في بشكتاش وإلا سيتم معاقبته في حالة رحيله عن النادي التركي.