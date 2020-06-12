رياضة | سموحة يطلب نجم الأهلي موسم إضافي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة يطلب نجم الأهلي موسم إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في فتح خطوط اتصال مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على موافقة استمرار نجمه المعار لمدة موسم آخر.

ويرغب سموحة، في تجديد إعارة كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بطلب من حمادة صدقي المدير الفني.

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وانتقل كريم يحيى إلى نادي سموحة معارًا في يناير قبل المادي، لمدة موسم ونصف، تنتهي في نهاية الموسم الجاري، حيث ترغب إدارة النادي السكندري في تجديد إعارة اللاعب بعد تألقه في صفوف سموحة طوال الفترة الماضية.

من جانبه، ينتظر كريم يحيى قرار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تحديد مصيره من العودة حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب، أنه يرغب في العودة للقلعة الحمراء خاصة بعد رحيل أحمد فتحي وانتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز، الأمر الذي سيزيد من فرص مشاركته مع الأحمر.

ويعتبر كريم يحيى جوكر جديد في صفوف النادي الأهلي حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز حيث لعب كريم يحيى في مركزي الظهير الأيمن والمساك.