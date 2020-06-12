رياضة | سموحة يطلب نجم الأهلي موسم إضافي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة يطلب نجم الأهلي موسم إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينوي مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في فتح خطوط اتصال مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على موافقة استمرار نجمه المعار لمدة موسم آخر.
ويرغب سموحة، في تجديد إعارة كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بطلب من حمادة صدقي المدير الفني.
وانتقل كريم يحيى إلى نادي سموحة معارًا في يناير قبل المادي، لمدة موسم ونصف، تنتهي في نهاية الموسم الجاري، حيث ترغب إدارة النادي السكندري في تجديد إعارة اللاعب بعد تألقه في صفوف سموحة طوال الفترة الماضية.
من جانبه، ينتظر كريم يحيى قرار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تحديد مصيره من العودة حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب، أنه يرغب في العودة للقلعة الحمراء خاصة بعد رحيل أحمد فتحي وانتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز، الأمر الذي سيزيد من فرص مشاركته مع الأحمر.
ويعتبر كريم يحيى جوكر جديد في صفوف النادي الأهلي حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز حيث لعب كريم يحيى في مركزي الظهير الأيمن والمساك.